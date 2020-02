Het nieuwe coronavirus heeft een patiënt in Hongkong het leven gekost. De gezondheidsautoriteiten van de stadstaat hebben dat bekendgemaakt. De 39-jarige man overleed dinsdag in het ziekenhuis, na acuut hartfalen, schrijft de South China Morning Post.

Het is het tweede slachtoffer buiten het Chinese Vasteland. Eerder overleed een Chinees die naar de Filipijnen was afgereisd. Inmiddels zijn in China ruim vierhonderd mensen aan de gevolgen van het virus overleden.