Dode en zes gewonden na omvallen kraan Dallas

Een persoon is omgekomen doordat een kraan op een flat is gevallen in de Amerikaanse stad Dallas. Ook zijn zes mensen gewond geraakt. De hoge kraan viel om door de harde wind die er staat in Dallas.

Twee van de zes gewonden verkeren nog in kritieke toestand, melden lokale media. Het was zondag noodweer in de Texaanse stad. Op beelden is ook te zien dat de parkeergarage van het flatgebouw volledig is ingestort door de kraan.

De brandweer focust zich bij het opruimen vooral op de omliggende gebouwen die ook beschadigd zijn.