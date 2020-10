Dode en vermisten door noodweer in Italië en Frankrijk

Bij overstromingen als gevolg van noodweer in het noorden van Italië en het zuidoosten van Frankrijk zijn circa twintig mensen vermist geraakt. In Italië is volgens de autoriteiten zeker een persoon om het leven gekomen. In Frankrijk worden zeker acht mensen vermist, onder wie twee brandweerlieden, meldden Franse media. De dode in Italië was een lid van de vrijwillige brandweer.

Hevige regens hebben in dalen tot woeste stromen en aardverschuivingen en overstromingen geleid. Maar ook het het historisch centrum van Venetië is ondergelopen. De schade aan panden naast beken of rivieren en aan bruggen is in de getroffen regio’s groot, volgens plaatselijke media