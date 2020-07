Dode en tientallen gewonden bij treinongeluk nabij Praag

Bij een aanrijding tussen een passagierstrein en een goederentrein in Tsjechië is één persoon omgekomen en zijn tientallen gewonden gevallen. Twee personen zijn zwaargewond en acht personen zijn meer dan lichtgewond, meldde verkeersminister Karel Havlicek tegen de zender CT.

In totaal zijn 35 slachtoffers naar het ziekenhuis gebracht, zei de woordvoerder van de reddingsdiensten. De meesten hebben kneuzingen of breuken opgelopen.

De dode is volgens mediaberichten een van de machinisten, die ingeklemd was geraakt in zijn locomotief en kon niet direct bevrijd worden. De aanrijding tussen de passagierstrein en de posttrein vond plaats bij Cesky Brod, op zo’n 30 kilometer ten oosten van de Tsjechische hoofdstad Praag. In de passagierstrein zouden ongeveer 200 reizigers hebben gezeten.

De autoriteiten onderzoeken de oorzaak van de aanrijding. Mogelijk heeft een van de treinen een stopsein gemist. Volgens de verkeersminister waren er geen tekenen van een technisch mankement.

Bij een frontale botsing tussen twee passagierstreinen in Tsjechië kwamen vorige week twee mensen om het leven, een Tsjech en een Duitser.