Dode en gewonden tijdens protest in Tunesië

Tijdens een botsing tussen veiligheidsmedewerkers en betogers in de Tunesische stad Tebourba is maandag een persoon om het leven gekomen. Dat hebben bewoners en het staatspersbureau TAP gemeld.

Vijf andere mensen zijn gewond geraakt en naar een ziekenhuis vervoerd. Betogers waren in Tebourba, ongeveer 40 kilometer van de hoofdstad Tunis, de straat opgegaan om te protesteren tegen de hoge kosten van het levensonderhoud en het verhogen van belastingen. Volgens bewoners wordt in tien plaatsen in het Noord-Afrikaanse land gedemonstreerd.

Het is zeven jaar geleden dat Tunesiërs in opstand kwamen tegen het regime van Zine el Abidine Ben Ali. Hij kwam ten val, waarna ook in enkele andere Arabische landen dictators moesten wijken.