Dode en gewonden na schietpartij Bodrum

In de Turkse badplaats Bodrum is een dode gevallen en zijn vier mensen gewond geraakt toen een gewapende man zondag het vuur opende bij twee strandtenten. Volgens lokale media had de man een dubbelloops geweer bij zich.

Hij ging eerst naar de Çilek Beach Club en vervolgde zijn weg naar de Sess Beach Club. Na de schietpartij vluchtte hij weg in een auto.

Er waren in de strandtenten ongeveer vierhonderd mensen binnen. Twee gasten raakten gewond en twee personeelsleden. Het dodelijk slachtoffer zou een achttienjarige loopjongen zijn. Hij stierf aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.

Bodrum is ook bij Nederlanders populair als badplaats.