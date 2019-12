Dode en gewonden na explosie Duits woongebouw

Bij een explosie in een Duits appartementencomplex is een dode gevallen, meldt de politie. Ook zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. De explosie vond plaats in Blankenburg (deelstaat Saksen-Anhalt). Bewoners van het complex en omwonenden zijn geëvacueerd. Ook zijn een kleuter- en basisschool in de buurt ontruimd.

Over de oorzaak is nog niets bekend. De politie sluit niet uit dat er nog meer slachtoffers zijn gevallen. Sommige gewonden zouden er ernstig aan toe zijn.

Op beelden is te zien dat het gebouw voor een deel zwartgeblakerd is. De omgeving is afgezet. Het lokale politiebureau fungeert als noodopvang.