Dode en gewonden in Deense „bendeoorlog”

Door een schietpartij op de kustweg in de Deense stad Rungsted, 30 kilometer ten noorden van Kopenhagen, is zaterdagavond een jongeman om het leven gekomen. Vier leeftijdgenoten raakten gewond, van wie twee licht, vertelde een overheidsfunctionaris tijdens een persconferentie in Helsingør.

De politie van het district Nordsjælland, die de zaak onderzoekt, denkt dat het om een ruzie gaat tussen twee criminele bendes uit de buurt. Er wordt nog gezocht naar de schutter of schutters. Onder de slachtoffers zijn volgens de lokale media geen onschuldige passanten.