Dode en gewonden door treinbotsing Catalonië

Bij een botsing tussen twee treinen zijn ten noordwesten van Barcelona een dode en 95 gewonden gevallen. Drie gewonden zijn er slecht aan toe, meldden Spaanse media. Zestien anderen hebben ook zware verwondingen opgelopen en de rest is lichtgewond. Het omgekomen slachtoffer was de machiniste van een van de treinen, meldden plaatselijke media. Ruim honderd treinreizigers bleven ongedeerd

De autoriteiten onderzoeken hoe het ongeluk bij Castellagí, op 40 kilometer van de Spaanse havenstad, heeft kunnen gebeuren. De twee regionale treinen reden in tegengestelde richting op hetzelfde spoor, terwijl er dubbelspoor is. In de krant La Vanguardia wordt gesuggereerd dat er een seinstoring was.