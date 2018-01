Dode en gewonden door storm in Frankrijk

Bij de hevige storm die over Europa raast zijn woensdag in Frankrijk een dode en vijftien gewonden gevallen. Een vrouw die aan het skiën was in Haute-Savoie werd woensdag door een omwaaiende boom getroffen en stierf, meldden Franse media.

De rukwinden van de storm die Eleanor wordt genoemd, zijn tot dusverre verantwoordelijk voor vijftien gewonden, van wie er vier ernstig gewond zijn geraakt.

De storm trekt naar het oosten waar de meeste problemen zijn. Een aantal skioorden is door de uitval van de elektriciteit tijdelijk gesloten. In de Elzas, Lotharingen en de Franche-Comté zitten woensdagmiddag nog circa 140.000 huishoudens zonder stroom. In heel Frankrijk circa 225.000 huishoudens. In het noorden zijn de grootste problemen bij Cambrai en Maubeuge, niet ver van de Belgische grens.