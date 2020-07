Dode en gewonden door steenlawine in Tirol

Vier Duitse alpinisten zijn in de Oostenrijkse deelstaat Tirol verrast door een steenlawine. Daardoor kwam een 46-jarige man uit Beieren om het leven, meldde de politie van Innsbruck zaterdag.

Het groepje was op de Schrankogel, een berg van bijna 3500 meter in de Ötztal-regio, op weg naar beneden toen ze door de vallende rotsen werden getroffen. Het ongeluk gebeurde op een hoogte van 3000 meter. Voor een van de slachtoffers kwam hulp te laat. Een ander liep ernstige verwondingen aan het bovenlichaam op, maar verkeert niet in levensgevaar. Twee metgezellen kwamen er met licht letsel vanaf.