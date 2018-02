Dode en gewonden door steekpartij in Peking

Zeker één persoon is om het leven gekomen door een steekpartij in een winkelcentrum in de Chinese hoofdstad Peking. Drie mannen en negen vrouwen raakten gewond. Mensen sloegen volgens getuigen in paniek op de vlucht toen de man om zich heen stak.

De politie arresteerde ter plekke een verdachte. Hij bekende de dader te zijn, bericht persbureau Xinhua. De 35-jarige man zou de aanval hebben uitgevoerd vanwege „persoonlijke grieven”, aldus de politie, die niet in detail trad.

De steekpartij leidde tot chaotische toestanden. Mensen stormden naar de uitgangen en medewerkers sloten rolluiken van winkels. „Ik hoorde gegil maar had geen idee wat er aan de hand was”, zei een serveerster tegen de krant South China Morning Post. „Het was chaos.”

Een vrouw overleed na de steekpartij in het ziekenhuis. Geen van de andere slachtoffers zou in levensgevaar zijn. Het is nog onduidelijk of zij gewond raakten tijdens de steekpartij of terwijl ze probeerden te vluchten.