Dode en gewonden door steekpartij in Parijs

Een man heeft zaterdagavond in Parijs op straat passanten aangevallen met een mes en zeker één persoon om het leven gebracht. De politie heeft de dader doodgeschoten. Door de steekpartij zijn verscheidene andere mensen gewond geraakt, van wie enkelen ernstig. Franse media melden acht gewonden.

Over een motief is nog niets bekend, al beweerden enkele getuigen dat hij ‘Allahu akbar’ schreeuwde. Justitie bekijkt nog of de zaak zal worden doorgespeeld naar de openbaar aanklager die belast is met terrorismebestrijding. Minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb sprak via Twitter zijn medeleven uit met de slachtoffers van deze „afschuwelijke actie”.

De moordpogingen vonden plaats in het tweede arrondissement in de buurt van l’Opéra.