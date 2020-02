Dode en gewonden door ontspoorde trein in Italië

In Italië is donderdagochtend een dode gevallen nadat een hogesnelheidstrein ontspoorde bij de plaats Lodi (Lombardije). Volgens de krant Corriere della Sera is het dodelijke slachtoffer de machinist. Dertig anderen raakten gewond.

Het ongeluk met de trein van spoorwegmaatschappij Frecciarossa gebeurde rond 05.30 uur, op het traject Milaan-Bologna. De hulpdiensten rukten massaal uit.

Onduidelijk is hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Een deel van het treinverkeer is tijdelijk stilgelegd. Reizigers moeten rekening houden met flinke vertragingen.