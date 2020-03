Dode en gewonden door ontploffing in Duitse woning

Door een explosie in een wooncomplex in de Duitse plaats Hohen Neuendorf, net boven hoofdstad Berlijn, zijn zaterdag volgens de hulpdiensten een dode en drie gewonden gevallen. Er worden twee mensen vermist. Dat melden Duitse media. Een groot deel van het complex, dat door meerdere gezinnen wordt bewoond, is volledig ingestort.

Het gebouw bestaat uit drie etages waarin acht woningen zouden hebben gezeten. Na de explosie zou er geen brand zijn uitgebroken. De oorzaak van de ontploffing is onbekend.