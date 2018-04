Dode en gewonden door chemisch ongeluk Decin

Door een ernstig ongeluk in een chemisch bedrijf de Tsjechische industriestad Decin, niet ver van de grens met Duitsland, is donderdag een arbeider om het leven gekomen. Zestien anderen raakten gewond, van wie één zeer zwaar. Op het terrein ontsnapte fenol uit een tankwagen. Reddingswerkers vertelden dat de slachtoffers huidletsel hebben opgelopen of giftige dampen ingeademd.

Een ooggetuige zei op de Tsjechische tv dat bij het overpompen van het gevaarlijke zuur een slang is losgeschoten. Brandweer en hulpdiensten waren snel ter plaatse, onder meer met een reddingshelikopter. Volgens de autoriteiten is er waarschijnlijk geen fenol, een grondstof voor tal van producten, in de nabije rivier de Elbe terechtgekomen en ook niet in de riolering. De bevolking van Decin hoeft zich geen zorgen te maken.

In de fabriek van Chemotex wordt volgens de site onder andere cosmetica, ontsmettings- en reinigingsmiddelen, verf en lijm gemaakt.