Dode en gewonden door busongeval Wiesbaden

Door een ongeval met een lijnbus zijn in het Duitse Wiesbaden een dode en 23 gewonden gevallen. De chauffeur van de bus verloor de controle over zijn voertuig toen hij een halte bij het station op reed.

De bus reed over een grasveld en daarna tegen een andere bus en vier personenauto’s. Het voertuig kwam tot stilstand tegen een wachthuisje. Een 85-jarige passagier overleefde het incident donderdagavond niet en bezweek in het ziekenhuis aan de verwondingen die hij opliep. De oorzaak van het ongeval is niet bekend.