Dode en gewonden door busongeval Duitsland

Door een aanrijding tussen een toeristenbus en een vrachtwagen in de Duitse deelstaat Beieren is een dode gevallen en raakten circa twintig mensen gewond. De omroep Bayerische Rundfunk meldde dat de bus afkomstig was uit België.

Drie gewonden zijn er slecht aan toe. Onder hen zijn de chauffeur en zijn bijrijder. Zij zijn met een helikopter naar het ziekenhuis vervoerd.

De bus reed kort na middernacht op de A3 bij Weibersbrunn op een met glas geladen vrachtwagen. De chauffeur van de vrachtwagen bleef ongedeerd.

Door het ongeval bleef de A3 de hele nacht in beide richtingen gesloten. Om kwart voor acht ’s ochtends werd de weg weer vrijgegeven.