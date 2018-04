Door een brand in een bejaardenhuis in de Duitse plaats Offenbach is zeker één persoon om het leven gekomen. Volgens de politie vielen er twintig gewonden, van wie zes er slecht aan toe zijn.

De brand brak midden in de nacht door nog onbekende oorzaak uit op de tweede verdieping van het gebouw. Door de zware verbrandingen kan de identiteit van de overledene nog niet worden vastgesteld.