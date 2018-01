Dode en gewonden door ballonongeluk in Egypte

Een toerist is in Egypte om het leven gekomen door een crash met een heteluchtballon. Zeven anderen raakten gewond toen het gevaarte neerstortte in de buurt van de zuidelijke stad Luxor.

Volgens Egyptische functionarissen raakte de ballon door de harde wind uit zijn koers tijdens de vlucht boven de vele faraonische tempels en tombes die de stad telt.

Over de nationaliteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt.

Ongevallen met heteluchtballonnen kwamen in het verleden vaker voor boven het oude Luxor. In 2013 kwamen negentien toeristen om het leven toen de ballon waarin zij zaten vlam vatte. In 2016 stopte het land tijdelijk met ballonvluchten nadat 22 Chinese toeristen lichtgewond raakten door het neerstorten van een heteluchtballon.