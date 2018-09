Dode en gewonden door aardbeving Japan

Door een krachtige aardbeving op het noordelijke Japanse eiland Hokkaido zijn zeker een dode en 120 gewonden gevallen. Na de beving worden minstens 32 mensen vermist.

Ook is omvangrijke schade aan huizen aangericht. Een aantal panden is volledig ingestort, meldden plaatselijke media. Na de beving is er een aardverschuiving geweest, waardoor een onbekend aantal mensen hun woningen niet meer kunnen verlaten. Bij meer dan drie miljoen huishoudens is de stroom uitgevallen. De belangrijkste luchthaven van het eiland blijft donderdag de hele dag dicht.

De beving had volgens het Japanse Meteorologische Instituut een kracht van 6,7. Het epicentrum lag diep onder de grond en circa 110 kilometer ten zuidwesten van de stad Sapporo. Er is geen waarschuwing voor een tsunami gegeven.