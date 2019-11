Dode en gewonden bij schietpartij op school VS

Een tiener heeft op zijn school in Californië het vuur geopend en een vrouw gedood en vijf anderen verwond. Twee gewonden zijn er ernstig aan toe. Volgens de politie is de inmiddels gearresteerde dader van Aziatische afkomst en handelde hij naar het zich laat aanzien alleen, berichtte NBC. Hij zou vijftien jaar oud zijn, is gewond geraakt en ligt in een ziekenhuis.

De schietpartij was op een middelbare school in Santa Clarita, circa 40 kilometer ten noorden van Los Angeles. In de VS zijn op scholen veel schietincidenten. Volgens statistieken uit 2018 die van 180 schooldagen per jaar uitgaan, zijn er gemiddeld elke acht dagen schietincidenten op onderwijsinstellingen.