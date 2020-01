Dode en gewonden bij schietpartij in Seattle

Bij een grote schietpartij in het centrum van de Amerikaanse stad Seattle zijn volgens lokale autoriteiten woensdag zeker een dode en zeven gewonden gevallen.

De schoten werden gelost in een gebied dat populair is onder toeristen. De lokale politie zoekt een verdachte die de plek kort na de schotenwisseling ontvluchtte. Het is de derde schietpartij in twee dagen tijd in dat deel van de stad.

Een aantal slachtoffers verkeert volgens de lokale autoriteiten in kritieke toestand. Onder de gewonden zou ook een kind zijn.