‘Dode en gewonden bij protesten Kashmir’

Zeker één betoger is om het leven gekomen in het Indiase deel van Kashmir. Ook zijn na protestacties zes mensen met schotwonden en ander letsel opgenomen in een ziekenhuis in de stad Srinagar, melden lokale bronnen.

De overleden betoger zou op de vlucht zijn geweest voor de politie. De jongere „sprong in de rivier Jhelum en overleed”, meldt een bron binnen de politie, die anoniem wilde blijven.

Uit het gebied komt maar mondjesmaat informatie naar buiten. De Indiase regering trok maandag de speciale status van de deelstaat Jammu en Kashmir in. Internet en telefonie worden geblokkeerd.

Srinagar, waar ongeveer een miljoen mensen wonen, zou inmiddels zijn veranderd in een spookstad. Op belangrijke straten zijn controleposten ingericht die worden bemand door militairen. Bijna alle winkels zijn dicht.