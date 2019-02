Dode en gewonden bij lawine Franse Alpen

Bij een lawine in de Franse Alpen is een dode gevallen en zijn zeker twee mensen gewond geraakt. In totaal werden twaalf skiërs getroffen door de sneeuwmassa, melden Franse media.

De lawine gebeurde in het skigebied Val-Cenis Savoie. De slachtoffers werden getroffen toen ze buiten de piste aan het skiën waren. Na de lawine kwam een grote reddingsoperatie op gang. Het is nog niet duidelijk of er nog mensen vermist worden.

In het gebied geldt een waarschuwing voor lawines. Off-piste skiën wordt dan ook ten zeerste afgeraden.