Bij een ongeluk op een jaarmarkt in Columbus in de staat Ohio is woensdag een achttienjarige man om het leven gekomen. Bij de attractie ‘Fire Ball’ op de Ohio State Fair schoot een hele rij met stoeltjes los en werden mensen uit het toestel geslingerd. Zeven mensen zijn gewond geraakt. Vijf van hen zijn er slecht aan toe, hebben brandweermensen aan lokale media laten weten.

De gouverneur van de staat Ohio, John Kasich, heeft de kermisattracties op de jaarmarkt gesloten.