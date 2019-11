Dode en gewonden bij granaataanslag Kashmir

Door een granaataanslag in Srinagar, de hoofdstad van de Indiase regio Kashmir, is maandag een dode gevallen, meldden lokale autoriteiten. Ook raakten veertien anderen gewond. Negen van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Het is onduidelijk wie er verantwoordelijk is voor de aanslag.

India en Pakistan ruziën al jaren over Kashmir. De regio valt onder het bestuur van India, maar ook buurland Pakistan claimt het gebied. Tot begin augustus had Kashmir meer autonomie dan andere Indiase regio’s, maar die speciale status is opgeheven. Dat besluit leidde tot hevige rellen. Ook werd een avondklok ingesteld en werden telefoon- en internetnetwerken geblokkeerd. Duizenden mensen zijn inmiddels gearresteerd.

Vrijdag nog waarschuwde de Pakistaanse premier Imran Khan voor een mogelijk „bloedbad”. Dat deed hij tijdens de Algemene Vergadering van de VN in New York. „Als dit fout loopt, hoop je op het beste, maar wees voorbereid op het ergste”, zei hij. Ook benadrukte Khan dat India en Pakistan allebei beschikken over kernwapens.