Dode en gewonden bij brand in Duits ziekenhuis

Bij een brand in het Marien Ziekenhuis in Düsseldorf is een persoon om het leven gekomen en zijn tientallen mensen gewond geraakt, van wie zeven ernstig. De brandweer heeft het getroffen deel van het ziekenhuis ontruimd en 61 mensen behandeld die rook hadden ingeademd.

Brandweermensen hadden het vuur, dat maandagavond laat was uitgebroken op een patiëntenkamer, rond 01.30 uur geblust. De bluswerkzaamheden werden bemoeilijkt doordat een zuurstofleiding het vuur versterkte. In de kamer vonden de hulpdiensten het dodelijk slachtoffer.

De zwaargewonden werden overgebracht naar andere ziekenhuizen, 43 patiënten werden in andere delen van het ziekenhuis ondergebracht.