Zeker één persoon is om het leven gekomen door een aanval met een mes in het Franse Trappes, vlakbij hoofdstad Parijs. Twee andere personen raakten ernstig gewond, zegt een bron bij de politie tegen persbureau Reuters.

De bron zei dat de dader is „uitgeschakeld” door de politie. Het is nog onduidelijk wat precies is voorgevallen.