Dode door schoonmaakmiddel in restaurant VS

Een personeelslid van een restaurant in het Amerikaanse Boston is overleden nadat hij een chemische stof had ingeademd die werd gebruikt bij het schoonmaken. Zeker tien anderen in het restaurant belandden in het ziekenhuis.

Het gaat om een vestiging van Buffalo Wild Wings. Het personeel sloeg alarm toen in de keuken een chemische reactie ontstond en mensen onwel werden. Toen de hulpdiensten arriveerden lag een van de medewerkers onwel geworden op de grond, vermoedelijk na het inademen van dampen van een schoonmaakmiddel. De man werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. Het restaurant werd ontruimd.