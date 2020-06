Dode door schietpartij tijdens protesten in Louisville

Door een schietpartij in een park in Louisville, in de Amerikaanse staat Kentucky, is zaterdag (lokale tijd) een dode gevallen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Het park is al geruime tijd het centrum van antiracismedemonstraties in de stad.

De burgemeester van Louisville, Greg Fischer, zei dat hij bedroefd was door het geweld dat uitbrak op de plek waar mensen bijeen zijn gekomen om hun bezorgdheid daarover kenbaar te maken.

De betogingen in Louisville zijn mede naar aanleiding van de dood van de zwarte George Floyd in Minneapolis, maar richten zich ook op een plaatselijk incident half maart waarbij agenten de zwarte Breonna Taylor in haar woning doodschoten.