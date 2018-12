Dode door ongeval bij blokkade gele hesjes

Een automobilist is in België om het leven komen toen hij achterop een vrachtwagen reed bij een blokkade van de gele hesjes. Het ongeluk gebeurde bij de grens met Frankrijk in het plaatsje Erquelinnes.

De demonstranten hadden de wegversperring opgezet langs de grens waardoor een lange rij vrachtwagens stilstond. De automobilist reed in op de achterste vrachtwagen. „Het was een vrachtwagen uit Portugal”, zei burgemeester David Lavaux tegen de nieuwssite Sudinfo.be.

Het slachtoffer was op slag dood. De gele hesjes braken de versperring af na het ongeval.