Dode door noodweer in Venetië

Door het noodweer in de Italiaanse stad Venetië is zeker een dode gevallen. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA overleed een 78-jarige man in de nacht van dinsdag op woensdag toen hij werd geraakt door de bliksem terwijl hij water aan het wegpompen was. Van een ander slachtoffer staat de precieze doodsoorzaak nog niet vast.

Venetië kampt met overstromingen als gevolg van een extreem hoog waterpeil en hevige regenval. Vele pleinen en historische gebouwen zijn ondergelopen. Op het San Marcoplein staat het water ruim een meter hoog en de gelijknamige basiliek is voor de zesde keer in 1200 jaar ondergelopen. Burgemeester Luigi Brugnaro heeft de noodtoestand uitgeroepen en waarschuwt voor grote schade. De scholen blijven woensdag dicht.

Op het hoogtepunt bereikte het water dinsdagavond een hoogte van 187 centimeter. Dat is slechts 7 centimeter lager dan het record dat in 1966 werd gemeten.