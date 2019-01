Dode door lawine in Frankrijk

Door een lawine in het Franse wintersportoord Les Deux Alpes is dinsdag een skiër om het leven gekomen. Volgens de krant Le Dauphiné gaat het om een man van in de 50. Een tweede slachtoffer werd zwaar onderkoeld onder de sneeuw aangetroffen, zonder hartslag en longfunctie. Hij is terwijl de reanimatiepogingen doorgingen per helikopter naar Grenoble gebracht. Zijn toestand wordt als uiterst kritiek omschreven.

Een getuige die op 200 meter van de schuivende sneeuwmassa stond alarmeerde de reddingsdienst. Die was snel met veel mensen en speurhonden ter plaatse. De door de lawine verraste skiërs hadden zich buiten de piste begeven, hoewel het lawinegevaar op sommige plaatsen van de buitencategorie 5 was. In de hogere gebieden viel sinds zondagnacht 30 centimeter verse sneeuw. Een harde noordenwind maakte de situatie nog riskanter.