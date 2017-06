Dode door illegale autorace Mönchengladbach

Een illegale autorace in Mönchengladbacht heeft vrijdagavond het leven gekost aan een voetganger. De 38-jarige man werd aangereden door een auto, die met aan andere auto om het hardst door de binnenstad raasde. Dat ging gepaard met gevaarlijke inhaalmanoeuvres, met snelheden ver boven het ter plaatse toegestane maximum van 40 kilometer per uur.

De 28-jarige bestuurder van de auto werd aangehouden. Zijn broer zat bij hem in de wagen. De bestuurder van de andere auto is doorgereden en wordt gezocht, zei de politie.

In Duitse steden is het vaker tot ongelukken gekomen door illegale autoraces. Een rechtbank in Berlijn bestempelde in februari een dergelijk ongeluk als moord en veroordeelde twee snelheidsmaniakken tot levenslange gevangenisstraf.