Dode door helikopterongeval Duitsland

Door een ongeval met een Duitse legerhelikopter is een man om het leven gekomen. De rotor van het transporttoestel had een gebouw geraakt op een vliegveld in Beieren. Daarop troffen rondvliegende brokstukken de medewerker, maakten de autoriteiten bekend. De vierkoppige bemanning van de CH-53-helikopter bleef ongedeerd.

Het ongeval gebeurde nadat het toestel maandag op het Hassfurt-Schweinfurt vliegveld was geland om bij te tanken. Het zestigjarige slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. De schade loopt vermoedelijk in de miljoenen. Naast de helikopter liepen gebouwen en vliegtuigen schade op. Uit onderzoek moet blijken hoe het ongeval kon gebeuren.