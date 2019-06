Dode door helikoptercrash in Manhattan

In Manhattan in New York is een helikopter op een wolkenkrabber gecrasht. Daardoor is zeker een persoon om het leven gekomen. Volgens burgemeester Bill de Blasio is het slachtoffer de piloot.

Het toestel stortte maandagmiddag neer op het AXA Equitable Center van zo’n vijftig verdiepingen op Seventh Avenue, vlakbij het beroemde Times Square. Het gebouw werd ontruimd. Op het moment van het ongeluk was het slecht weer. De crash veroorzaakte kortstondig brand, maar die was snel geblust.

De politie meldde dat de helikopter, een Agusta A109E, een harde landing maakte op het dak van het gebouw. Ze riep omstanders op uit de buurt te blijven. Volgens de New Yorkse gouverneur Andrew Cuomo probeerde de helikopter een noodlanding te maken op het dak. De piloot was de enige inzittende van het privétoestel.

De luchtvaartautoriteiten onderzoeken de oorzaak van de crash. Er wordt uitgegaan van een ongeluk. Volgens burgemeester De Blasio zijn er geen aanwijzingen voor een terroristische daad.

"Fenomenaal werk door onze fantastische hulpdiensten die momenteel ter plaatse zijn", schreef president Donald Trump kort na het ongeluk op Twitter, nadat hij door de autoriteiten op de hoogte was gesteld van de situatie.

Het AXA Equitable Center is in 1985 gebouwd en is meer dan 229 meter hoog. Mensen die in het gebouw waren voelden de wolkenkrabber trillen toen de helikopter neerstortte.