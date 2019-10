Dode door geweld op school Finland

Door een geweldsincident op het terrein van een school bij een winkelcentrum in Finland zijn dinsdag een dode en diverse gewonden gevallen. De politie, die over drie slachtoffers sprak, arresteerde een man nadat hij eerst onder vuur was genomen. Lokale media meldden dat er negen slachtoffers waren.

Het incident was in de stad Kuopio in het oosten van Finland. Wat er precies gebeurde is niet bekend. Diverse media meldden dat de man had staan zwaaien met een zwaard. De school voor beroepsonderwijs is onderdeel van het winkelcentrum.