Een 21-jarige automobilist is in Duitsland om het leven gekomen doordat hij bij wegwerkzaamheden op de snelweg op een wals botste. Het incident was op de A61 bij Gau-Bickelheim.

Het ongeval ontstond volgens de politie waarschijnlijk door de hoge snelheid waarmee de man reed. Hij scheerde langs een waarschuwingslicht en een afscheiding en klapte op de wals. Hij overleed ter plekke.