Dode door bosbranden South Australia

Door bosbranden in de staat South Australia is in de buurt van Adelaide een persoon om het leven gekomen. Ook zijn zeker 23 mensen gewond geraakt, 15 huizen verwoest en is er veel vee omgekomen, meldt omroep ABC.

In de naastgelegen staat New South Wales woeden ook nog steeds 97 bosbranden. Rond Sydney, ongeveer 1400 kilometer ten oosten van Adelaide, is de noodtoestand van kracht vanwege de branden.

In de regio worden ook temperatuurrecords gebroken. Het hoogste brandalarm is afgegeven. 2500 brandweermannen bestrijden het vuur in New South Wales.