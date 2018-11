Het binnen in huis aansteken van een barbecue is een inwoner van de Belgische plaats Herstal fataal geworden. De rookontwikkeling in het rijtjeshuis was dermate groot dat de twee bewoners ernstig vergiftigd werden.

Hoewel de brandweer snel ter plaatse was en de twee direct naar het ziekenhuis werden vervoerd, kwam voor een van hen de hulp te laat.