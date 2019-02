Dode door autobom in Podgorica

In het centrum van de Montenegrijnse hoofdstad Podgorica is zondag op klaarlichte dag een autobom ontploft. De man die erin zat, raakte dermate ernstig gewond dat medische hulp niet meer mocht baten. Volgens de nieuwssite CDM was de overledene een bekende van de politie. Hij is in het verleden verscheidene keren gearresteerd.

De aanslag houdt volgens insiders verband met een bloedige strijd tussen twee maffiaclans in Montenegro. De bendeoorlog tussen de Kavatsjki en Skaljarski - de namen verwijzen naar wijken in de havenstad Kotor - heeft inmiddels zelfs Oostenrijk bereikt. In december schoot een onbekende een Montenegrijn dood in Wenen, vlak bij de Stephansdom, een toeristische trekpleister. Een ander raakte zwaargewond. Beide slachtoffers zouden tot de Kavatsjki behoren.

De vete is al vier jaar aan de gang en draait naar verluidt om een drugsconflict. De ene groep criminelen zou van de andere 200 kilo cocaïne hebben gestolen die lag opgeslagen in Spanje. Sindsdien zijn 23 betrokkenen door geweld om het leven gekomen.