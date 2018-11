Dode door acties Frankrijk; ANWB waarschuwt automobilisten

In Frankrijk protesteren automobilisten zaterdag tegen de stijgende brandstofprijzen. Bij de acties is een dode gevallen. De ANWB raadt Nederlanders af zaterdag door of naar Frankrijk te reizen.

Diverse Franse (snel)wegen dicht door de blokkadeacties. Volgens Franse media stierf een demonstrant door een ongeval bij Pont-de-Beauvoisin in het departement Savoie. De actievoerder werd bij een blokkade aangereden door een vrouw die met haar dochter op weg was naar het ziekenhuis. Volgens Franse media raakte de vrouw in paniek toen ze niet door kon rijden.

In heel het land worden bij elkaar 1500 langzaamaanacties verwacht. De boze automobilisten houden de regering verantwoordelijk voor de stijging van de brandstofprijzen vanwege een speciale groene belasting.