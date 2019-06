Dode door aanval op Saudische luchthaven

Door een aanval op het Saudische vliegveld Abha is een Syrische ingezetene van Saudi-Arabië gedood. De Houthi-rebellen uit buurland Jemen zeggen via hun spreekbuis Al-Masirah achter de actie te zitten. Zij melden ook de luchthaven Jizan in het zuiden van Saudi-Arabië onder vuur te hebben genomen.

De Saudische autoriteiten hebben de aanvallen nog niet bevestigd, maar volgens de Saudische tv-zender Al-Arabia raakten ook zeven mensen gewond.

Eerder deze maand raakten door een aanval op de luchthaven van Abha 26 mensen gewond. Riyadh heeft Iran ervan beschuldigd de Houthi’s het wapen te hebben geleverd dat is gebruikt bij deze aanval. Teheran en de Houthi’s ontkennen de beschuldigingen

De Houthi-rebellen hebben al jaren een groot deel van Jemen in handen, waaronder de hoofdstad Sanaa. Een coalitie onder leiding van Saudi-Arabië probeert ze te verdrijven. In de oorlog zijn al tienduizenden doden gevallen.