Dode door aanval op ebola-centrum Congo

Onbekenden hebben in het oosten van de Democratische Republiek Congo opnieuw een ebola-centrum aangevallen. Daardoor kwam ten minste een persoon om het leven, een aantal anderen raakte gewond. Dat heeft de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), vrijdag via Twitter bekendgemaakt.

De Ethiopische WHO-chef sprak van een intrieste dag in het ziekenhuis van Butembo, het epicentrum van deze uitbraak van het gevreesde virus. „Medische hulpverleners werken de klok rond om levens te redden. Zij mogen geen schietschijf worden”. Hij zei ernstig verontrust te zijn door deze gang van zaken, die een onmiskenbaar patroon kent in deze Congolese regio.

Butembo ligt in de provincie Noord-Kivu, waar veel ebolagevallen zijn geregistreerd, evenals in het aangrenzende Ituri. Door bijgeloof, militante groeperingen en aanslagen op verzorgingscentra zijn artsen en verplegers er nog niet in geslaagd de epidemie onder controle te krijgen, ook al zijn inmiddels zo’n 100.000 mensen ingeënt met een experimenteel ebola-vaccin. In het gebied zijn al 840 mensen overleden door de virusinfectie.