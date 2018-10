‘Dode’ corruptieverdachte blijkt kasteelheer

De Franse gendarmerie heeft in de buurt van Dijon een Oekraïense corruptieverdachte opgepakt die als kasteelheer leefde in Frankrijk. De autoriteiten legden daar volgens politiedienst Europol beslag op onder meer een kasteel, een Rolls-Royce Phantom en drie werken van schilder Salvador Dalí.

De Oekraïner wordt in eigen land gezocht voor grootschalige corruptie. Hij had de autoriteiten op het verkeerde been gezet door zich dood te laten verklaren. Volgens Europol hield de ‘dode’ verdachte er in Frankrijk een weelderige levensstijl op na.

De Franse autoriteiten ontdekten dat de man springlevend was toen ze begin dit jaar een onderzoek begonnen naar de aankoop van het kasteel. Voor het gebouw was 3 miljoen euro neergeteld door een Luxemburgs bedrijf waar de Oekraïner achter zat.

De man kon eerder deze maand met meerdere handlangers worden opgepakt bij Dijon. Het is beslag genomen vastgoed en luxegoederen hebben een totale waarde van circa 4,6 miljoen euro.