Dode bij vliegtuigcrash in Zweedse woonwijk

In de Zweedse stad Ronneby is zaterdag een klein propellervliegtuig neergestort in een tuin. De piloot, de enige inzittende, kwam daarbij om het leven.

Het vliegtuigje vatte vlam. Boven de woonwijk waar het toestel neerstortte was daarom een dikke rookpluim te zien. Brandweerlieden konden het brandende vliegtuig na de crash snel blussen, maar het leven van de piloot niet redden.

Volgens verschillende media gaat het om een DA20-vliegtuig, een licht toestel dat vaak wordt gebruikt door vliegscholen en particuliere piloten.