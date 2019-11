„Dode bij schietpartij op London Bridge”

De politie in Londen heeft op London Bridge een persoon doodgeschoten. Dat meldt het Britse Sky News op basis van politiebronnen. De neergeschoten verdachte zou iemand hebben neergestoken.

Agenten hebben de brug afgesloten. Omstanders worden opgeroepen op afstand te blijven. Er zouden meerdere ambulances ter plekke zijn.

Op videobeelden is te zien dat er veel zwaarbewapende politie aanwezig is op de brug nabij het Britse parlement. Getuigen zeggen op sociale media dat er meerdere schoten zijn gehoord en dat er iemand met een mes rondliep.

In 2017 reden drie jihadisten acht mensen dood met een busje op London Bridge.

I’m hearing reports of a subject armed with a knife stabbing people on London Bridge. Also shots being fired

Seems like once something is forbidden doesn't necessarily mean it won't happen...pic.twitter.com/O2RmiQ5uTm