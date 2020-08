Dode bij rellen tegen verkiezingsuitslag Wit-Rusland

Bij nieuwe protesten in de Wit-Russische hoofdstad Minsk tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen is maandagavond een demonstrant om het leven gekomen. Volgens de politie ging een explosief dat hij naar de politie wilde gooien af in zijn hand, wat de man fataal werd.

Duizenden demonstranten gingen maandag weer de straat op omdat ze de uitslag van de verkiezingen, waarbij de zittende president Alexander Loekasjenko met grote meerderheid werd herkozen, aanvechten. Agenten probeerden de demonstranten met traangasgranaten en rubberkogels in bedwang te houden.

Zondagavond kwam het ook al tot confrontaties tussen betogers en politie in Minsk en andere steden in Wit-Rusland.