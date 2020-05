Dode bij rellen en plunderingen in Minneapolis

Tijdens onlusten in de Amerikaanse stad Minneapolis is volgens plaatselijke media een man doodgeschoten. Het gaat waarschijnlijk om een plunderaar die door de eigenaar van een winkel is neergeschoten. De onlusten braken uit in de nacht van woensdag op donderdag rond protesten over de dood van een 46-jarige zwarte verdachte door politieoptreden. Tal van winkels in het zuidoosten van de stad zijn geplunderd en in brand gestoken en een politiebureau is belaagd door een woedende menigte.

Het was de voorafgaande nacht ook al onrustig, maar de rellen waren nu zo hevig dat burgemeester Jacob Frey de hulp heeft ingeroepen van de federale autoriteiten om met militairen de orde te herstellen.

De 46-jarige verdachte George Floyd werd maandag door agenten bij zijn aanhouding tegen de grond gewerkt. Een agent hield hem in bedwang door zijn knie op Floyds keel te drukken. Dat duurde zo lang dat hij naar een ziekenhuis moest en overleed.

President Donald Trump heeft gezegd dat het ministerie van Justitie een onderzoek is gestart naar de dood van Floyd. De agent die Floyd doodde en drie collega’s die ook betrokken waren bij de arrestatie zijn dinsdag ontslagen. Frey riep woensdag nog op tot vervolging van de dader. „Waarom zit de man die George Floyd vermoordde niet in de cel? Als u of ik dit had gedaan, zaten we nu achter de tralies”, aldus de burgemeester.